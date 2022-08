"Eden - Un pianeta da salvare" in onda stasera alle 21.15 su La7

globalist

26 Agosto 2022 - 12.35

Andrà in onda stasera un’altra puntata di Eden- Un pianeta da salvare. Il programma, condotto da Licia Colò, è un viaggio attraverso i posti più disparati del nostro pianeta, alla scoperta di luoghi ignoti ai più, in cui il tempo sembra essersi fermato, e di culture che a noi sembrano quanto più distanti dalla nostra. La puntata verrà trasmessa dalle 21.15 su La7. Come di consueto non ci sono anticipazioni su ospiti e servizi.

