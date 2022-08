"Gli italiani verso il voto" lo speciale in onda stasera alle 21 su Rai 2

globalist

25 Agosto 2022 - 12.32

Andrà in onda anche stasera lo speciale di Tg2 Post dal titolo “Gli italiani verso il voto”, che dal 30 luglio va in scena con cadenza settimanale portando un approfondimento in prima serata sull’attualità politica e non solo, in tutte le sue declinazioni e con i suoi protagonisti. A condurlo, come di consueto, Marco Sabene.

Ci sarà spazio dunque a dibattiti, servizi e reportage per approfondire le ultime evoluzioni della campagna elettorale con ospiti in studio, esperti e interviste ai protagonisti della politica italiana. La campagna elettorale entra nel suo clou.

Gli ospiti sono in corso d’aggiornamento.