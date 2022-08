Un ex dipendente della società ha denunciato Twitter

redazione

24 Agosto 2022 - 20.03 Culture

Pesanti le accuse di Peter Zatko, rinomato hacker ed ex manager di Twitter: secondo Zatko, la società avrebbe ingannato le autorità americane sulle sue difese di cybersicurezza e sugli account falsi, insabbiando “gravi carenze e negligenze” che potrebbero mettere a rischio la sicurezza nazionale e la democrazia.

Conosciuto nel mondo cyber come ‘Mudge’, Zatko ha presentato il 6 luglio scorso un esposto alla Sec, al Dipartimento di Giustizia, alla Federal Trade Commission e ad alcuni membri del Congresso per denunciare Twitter. Cacciato dal social lo scorso gennaio, l’ex manager ha descritto la società come caotica e senza timone, incapace di tutelare in modo appropriato i suoi 238 milioni di utenti giornalieri, incluse le agenzie governative e i capi di stato. L’ha inoltre accusata di aver violato l’accordo con la Ftc (l’authorithy per le tlc) del 2011 sulla protezione dei dati degli utenti, di aver ingannato le autorità sull’identificazione e la rimozione degli account falsi o spam, inclusi quelli che potevano essere usati per le interferenze estere e la disinformazione.

Zatko ha persino accusato Twitter di avere nei suoi libri paga agenti stranieri con “accesso diretto ai dati degli utenti”. All’inizio del mese un dipendente della società è stato rinvenuto colpevole di aver spiato per l’Arabia Saudita, fornendo i dati degli utenti critici di Riad alle autorità del paese.

Le accuse di Zatko non passeranno inosservate e potrebbero anche minacciare l’azione legale avviata da Twitter contro Elon Musk per costringerlo ad acquistare la società.