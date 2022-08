Battiti live 2022 Compilation questa sera in onda alle 21.15 su Italia 1

globalist

10 Agosto 2022 - 14.14

Andrà in onda stasera Battiti live 2022 Compilation, il best of delle esibizioni susseguitesi durante il festival. Verrà trasmesso dalle 21.15 su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

Battiti Live 2022 si è infatti ufficialmente concluso martedì scorso, 2 agosto, con la messa in onda della quinta e ultima puntata. Questa edizione del programma, arrivato al ventennale, ha visto ritornare anche il pubblico, dopo i due anni di limitazioni legate al Covid-19. Inoltre, anche la kermesse musicale ha potuto rivivere pienamente il suo status itinerante, tra Bari, Gallipoli e Trani. Alla conduzione, come sempre, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con le incursioni di Mariasole Pollio, pronta a captare le domande di alcuni fan verso gli artisti che si sono appena esibiti. Martedì 9 agosto 2022, in prima serata su Italia 1, andrà in onda “Battiti Live Compilation”, un best of di tutte le puntate appena andate in onda con le esibizioni più intese e imperdibili.

Se non avete potuto seguire lo show, se vi siete persi qualche puntata o, semplicemente, volete rivivervi e ascoltare questa compilation con tutti i grandi successi dell’estate, non perdetevi l’appuntamento.