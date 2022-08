Sampdoria-Reggina, questa sera in onda alle 21.15 su Italia 1: le possibili formazioni

globalist

5 Agosto 2022 - 12.09

Si terrà stasera la prima partita ufficiale di Coppa Italia 2022/23, in cui la Sampdoria affronterà la Reggina. Il match è in programma questa sera, 5 agosto tra le mura del Ferraris, in onda su Italia 1 dalle 21.15. Pochi dubbi di formazione per Marco Giampaolo, che schiererà il 4-1-4-1 provato durante il ritiro estivo a Ponte di Legno.

Tra i pali Emil Audero, davanti a lui la linea difensiva composta da Bartosz Bereszynski a destra e Tommaso Augello a sinistra, con al centro la coppia Alex Ferrari–Omar Colley. In regia torna Ronaldo Vieira. A dare supporto all’unica punta Francesco Caputo ci saranno Antonio Candreva, Tomas Rincon, Abdelhamid Sabiri e Mehdi Leris. In panchina, ma dovrebbe subentrare in corsa Filip Djuricic.

Le probabili formazioni scelte dagli allenatori:

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Rincon, Sabiri, Leris; Caputo. Allenatore: M. Giampaolo.

Reggina (4-3-3): Ravaglia; Cionek, Loiacono, Gagliolo, Giraudo; Lombardi, Crisetig, Liotti; Canotto, Montalto, Cicerelli. Allenatore: F. Inzaghi.