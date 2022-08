Lecce-Cittadella questa sera in onda alle 20.50 su Canale 20: le anticipazioni

globalist

5 Agosto 2022 - 12.21

Preroll

Sarà la prima uscita stagionale per il Lecce e il Cittadella, che si sfideranno alle ore 21 al “Via del Mare” per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia: in palio, per la squadra vincitrice, la sfida con chi la spunterà tra Torino e Palermo. L’incontro andrà in onda dalle 20.51 sul Canale 20 e su Mediaset Infinity.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Come arriva il Lecce – C’è tanta voglia di calcio in città e il record di abbonamenti staccati ne è la più chiara dimostrazione. Dopo aver festeggiato il ritorno in Serie A e testato i nuovi acquisti nelle amichevoli estive, per la squadra di Marco Baroni è giunto ora il momento di fare sul serio: per l’impegno odierno, l’assenza più pesante sarà senza dubbio quella di Tuia, rimpiazzato in difesa da Blin che scatterà dal 1′. Sono arrivate conferme, dalla conferenza stampa della vigilia, anche circa la titolarità di Ceesay nel reparto offensivo mentre è in dubbio la posizione di Di Francesco che sarà valutato a ridosso del fischio d’inizio.

Middle placement Mobile

Come arriva il Cittadella – Pronti a vivere un altro anno da protagonisti nel campionato di Serie B, i veneti guidati da Edoardo Gorini andranno a caccia dell’impresa sullo stesso campo in cui è arrivata una delle migliori vittorie della passata stagione (lo scorso 23 febbraio, le reti Antonucci e Tounkara permisero ai granata di sbancare il Via del Mare). Tra i convocati rientra Tounkara mentre non saranno a disposizione il nuovo acquisto Embalo, Baldini, Mazzocco, Manfrin, Tavernelli e Bassano. Probabile il 4-3-1-2 con Asencio e Beretta a comporre la coppia d’attacco.