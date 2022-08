"Superquark", questa sera alle 21.25 su Rai1: anticipazioni e temi della puntata

globalist

3 Agosto 2022 - 11.58

Continua il viaggio nel gioco della seduzione con i documentari della BBC nella quarta puntata di “Superquark”. Lo scenario sarà quello dell’acqua dolce, che occupa solo una piccola parte della superficie della terra ma è un luogo vitale per milioni di creature che si riuniscono per trovare un compagno. Il successo dipende da una perfetta scelta dei tempi, che deve essere legata all’arrivo delle piogge o allo scioglimento dei ghiacci. Quando si guarda un fiume o un lago, si è spesso rapiti dalla loro bellezza e da quel senso di pace che fanno provare, ma per gli animali non è così.

Sono tra le arene più difficili per i corteggiamenti. Si andrà poi alla scoperta di una parte meno nota dei trapianti che permette però di salvare numerose vite umane. Si parlerà della Banca Cute della Regione Emilia-Romagna, collegata al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale “M. Bufalini” di Cesena, è una delle cinque banche del tessuto cutaneo italiane accreditate dal Centro Nazionale Trapianti. Alberto Angela, tra gli Iceberg della Groenlandia, racconterà di questi giganti galleggianti navigandoci in mezzo, tra scenari meravigliosi.

l Tree Talker è un sistema di ricerca pionieristico che si propone di entrare in contatto con alberi e foreste in giro per il mondo e raccogliere dati vitali sul loro benessere. Una specie di check up continuo che attraverso dei sensori applicati direttamente agli alberi riesce a raccogliere informazioni relative all’ambiente, umidità, temperatura assorbimento di CO2 e rilascio di ossigeno e salute dell’albero. L’idea è nata dalla mente del Premio Nobel Riccardo Valentini, un ingegnere dell’Università della Tuscia specializzato nell’analisi dei big data e cambiamenti climatici. Nel servizio di Barbara bernardini e Marco Visalberghi.