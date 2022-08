"Zona Bianca", questa sera alle 21.25 su Rete4: anticipazioni e ospiti della puntata

globalist

1 Agosto 2022 - 14.07

“Zona Bianca” torna questa sera alle 21.25 su Rete4. Al centro della puntata la politica e le nuove alleanze siglate dai partiti, con un’intervista faccia a faccia con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio.

A seguire, l’omicidio di Civitanova Marche e il dibattito sul razzismo che ne è seguito e che sta registrando le contrapposte reazioni delle forze politiche. Nel corso della serata anche il destino del reddito di cittadinanza e le misure in arrivo per contrastare la continua avanzata del Covid. In chiusura, il caso della piccola Diana, la bambina lasciata morire di stenti dalla mamma, con ospiti e testimonianze esclusive.