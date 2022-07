Su Google Maps arriva la visuale in 3D

redazione

28 Luglio 2022 - 21.27 Culture

Google Maps aggiunge le immagini aree in 3D di 100 tra i monumenti più famosi del mondo. Tra questi, per citarne alcuni: Alcatraz a San Francisco, il Big Ben a Londra e l’Empire State Building a New York City.

La nuova funzione sarò disponibile a livello globale su IOS e Android come strumento “di anteprima” per i turisti, ma anche come soluzione per gli utenti più curiosi per viaggiare, anche solo con l’immaginazione, dall’altra parte del mondo. In questo modo, l’utente potrà accedere alla vista tridimensionale di un punto d’interesse particolare della metropoli selezionata.

Secondo Google, le viste aeree sono un primo passo verso il lancio della modalità “visione immersiva”, che come ha annunciato, la direttrice del prodotto di Maps, Amanda Leicht Moore, includerà anche la riproduzione interna di molti edifici a Los Angeles, Londra, New York, San Francisco e Tokyo e di dati in tempo reale.

Inoltre, Google sta aggiornando la navigazione ciclabile di Maps con informazioni di percorso più dettagliate, tra cui: il traffico automobilistico intenso, scale, salite ripide e tipi di strade.

A queste opzioni si aggiungeranno anche nuove notifiche di condivisione della posizione che informeranno gli utenti, che acconsentono a condividere le loro posizioni, quando un amico raggiunge, o lascia, un determinato luogo.