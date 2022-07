"Zona Bianca", questa sera alle 21.25 su Rete4: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist

25 Luglio 2022 - 15.48

“Zona Bianca” torna questa sera, alle 21.25 su Rete4. Il programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata, affronterà il tema delle prossime elezioni, che si terranno a fine settembre dopo la caduta del governo Draghi.

La crisi del centrodestra, spaccato nonostante i sondaggi diano il partito di Giorgia Meloni come primo in assoluto in Italia, la diaspora da Forza Italia e le polemiche suscitate dall’intervista di Renato Brunetta, che ha lasciato il partito di Berlusconi sbattendo la porta.