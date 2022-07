"Tim Summer Hits", questa sera alle 21.20 su Rai2: tutti gli ospiti della serata

globalist

25 Luglio 2022

È il suggestivo borgo di Portopiccolo – che affaccia sul golfo di Trieste, nel comune di Duino Aurisina – ad accogliere la nuova tappa dello show musicale “TIM Summer Hits”, condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in onda lunedì 25 luglio alle 21.20 su Rai 2, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Una location pregiata e allo stesso tempo affascinante che contribuirà a creare la giusta atmosfera per regalare un momento di divertimento e leggerezza in famiglia, in compagnia della grande musica italiana e internazionale.

Ospiti della puntata Aka7even, Michele Bravi, Coez, Dargen D’amico, Elisa, Elodie, Fedez, Tananai e Mara Sattei, Giusy Ferreri, Francesco Gabbani, Chiara Galiazzo, Raphael Gualazzi, La Rappresentante Di Lista, LDA, Marco Masini, Nek, The Kolors, Tommaso Paradiso, Rettore e Tancredi, Vegas Jones, Nika Paris e Room9.

Rai Radio2, con le incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo, e Radio Italia racconteranno tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte. “TIM Summer Hits” è disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00. “TIM Summer Hits” è un branded content di Rai Pubblicità, prodotto da Friends&Partners in collaborazione con Radio Italia