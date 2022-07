"Cose nostre", questa sera alle 23.25 su Rai1: anticipazioni della puntata

globalist

25 Luglio 2022 - 15.32

La storia di Genovese Pagliuca e del suo amore per Marianna sarà raccontata nella terza puntata di “Cose nostre”, in onda lunedì 25 luglio, in seconda serata, alle 23.25, su Rai 1.

I due ragazzi vivono a Teverola, un piccolo paese in provincia di Caserta, hanno vent’anni e sono pieni di speranze, lavorano onestamente e vogliono sposarsi. Ma a ostacolare i loro sogni è Angela Barra, amante del boss dei casalesi Francesco Bidognetti, detto Ciocciotto e mezzanotte, che comanda in tutta la provincia.

Quando Angela Barra mette gli occhi sulla giovane Marianna, i due giovani vengono trascinati in una spirale di minacce, rapimenti, intimidazioni, violenze che distruggerà per sempre non solo il loro amore ma le loro stesse vite. Attraverso le testimonianze dalla sorella di Genovese Pagliuca e degli investigatori che hanno seguito le indagini, quella che verrà raccontata è la storia di un amore impossibile e di un tragico destino, ma anche di un paese che per anni è stato in balia degli appetiti del clan dei Casalesi.