"Paolo Borsellino, i 57 giorni", questa sera alle 21.30 su Rai1 il film con Luca Zingaretti

19 Luglio 2022 - 12.23

“Paolo Borsellino, i 57 giorni”, va in onda questa sera alle 21.30 su Rai1, in occasione del trentesimo anniversario dell’uccisione del giudice anti mafia nella strage di Via d’Amelio.

Un film che parte dalla strage in cui hanno perso la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo ed Antonio Montinaro, datata 23 maggio 1992, fino ad arrivare al 19 luglio dello stesso anno, con l’attentato di via d’Amelio, dove furono uccisi, oltre a Borsellino, Agostino Catalano (caposcorta), Emanuela Loi (prima donna a far parte di una scorta e a cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.