"Dalla strada al palco - La Finale", questa sera alle 21.20 su Rai2

19 Luglio 2022 - 12.16

“Dalla strada al palco – La Finale” va in onda questa sera alle 21.20 su Rai2. Lo show ideato da Carlo Conti, che ha portato in tv il mondo eclettico ed originale degli artisti di strada di ogni parte d’Italia, per raccontarsi ed esibirsi sul prestigioso palco di Rai2, è giunto alla puntata decisiva.

Nek condurrà la puntata finale, nella quale verrà decretato il vincitore assoluto. Quindici i finalisti, scelti nel corso delle puntate precedenti dal pubblico e da alcuni “passanti importanti”, che si contenderanno il premio e lo scettro di miglior artista di strada d’Italia. Si chiude così l’inedito racconto che ha portato sullo schermo le storie appassionanti e le scelte di vita di artisti e artiste che hanno scelto le piazze e le strade per vivere il loro sogno ed esprimere il loro talento e la loro arte, spaziando dalla musica al canto, dalla danza alla giocoleria fino a performance innovative capaci di stupire ed emozionare per la loro originalità.