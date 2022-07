"Zona Bianca", questa sera alle 21.25 su Rete4: anticipazioni e ospiti della puntata

globalist

18 Luglio 2022 - 14.56

“Zona Bianca” torna questa sera, alle 21.25 su Rete4. Al centro della puntata, condotta come sempre da Giuseppe Brindisi, la crisi di Governo dopo le dimissioni di Mario Draghi. Nel corso della serata insieme agli ospiti in studio si dibatterà del tema in attesa della giornata di mercoledì, quando il premier si presenterà alle Camere per informare ufficialmente il Parlamento sulla sua decisione finale.

Inoltre, collegamenti in diretta dai palazzi e dalle piazze romane dove si decidono le sorti del Governo. Infine, un focus sulle difficili condizioni economiche in cui versano gli italiani e l’aumento costante dei casi covid con Giuseppe Brindisi che intervisterà il professor Silvio Garattini per parlare della nuova ondata.