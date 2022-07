"Top Dieci", questa sera alle 21.25 su Rai1: anticipazioni e ospiti di Carlo Conti

globalist

15 Luglio 2022 - 15.07

“Top Dieci” torna questa sera, alle 21.25 su Rai 1. Gioco, musica, classifiche, varietà e tante curiosità sul nostro Paese per una prima serata dedicata alla condivisione in famiglia. Dall’Auditorium del Foro Italico di Roma Carlo Conti conduce una nuova puntata di “Top Dieci”, uno tra i programmi più discussi sui social il venerdì sera. In questa quarta puntata due nuove squadre di celebrities, composte ognuna da 3 personaggi famosi, si “affronteranno” per scoprire i gusti degli italiani su vari argomenti: musica, cinema, spettacolo, sport e tanto altro.

Nella prima formazione Serena Autieri, Vincenzo Salemme, Tosca D’Aquino, nella seconda Nino Frassica, Marisa Laurito, Francesco Paolantoni. Super ospite della serata Zucchero che, intervistato da Carlo Conti, racconterà le sue personali top dieci: un’occasione per scoprire insieme al pubblico aneddoti e particolari ancora non conosciuti dell’amato bluesman italiano, con emozionanti filmati e clip musicali di repertorio che faranno da colonna sonora.

I concorrenti di ogni puntata partecipano a varie prove: top ten musicali, classifiche del cinema, dello spettacolo, della moda e dei consumi degli ultimi 60 anni, ma anche sondaggi su gusti e abitudini, manie e piccoli difetti degli italiani. La squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà proclamata vincitrice.