"Zona Bianca", questa sera alle 21.25 su Rete4: ospiti e anticipazioni della puntata

14 Luglio 2022 - 15.05

Giovedì 14 luglio, nel nuovo appuntamento con Zona Bianca, in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi intervisterà il leader di Italia Viva Matteo Renzi in merito alle fibrillazioni all’interno della maggioranza che mettono in crisi la stabilità del governo Draghi.

Nel corso della serata focus sulla crisi economica che porta gli italiani a sperare nell’approvazione del DL aiuti per poter affrontare meglio l’aumento del costo della vita.

Ampio spazio verrà dedicato al boom dei contagi da Covid-19 che ha spinto il Ministero della Salute a dare il via libera alla quarta dose per gli over 60, mentre non si placano le polemiche e le teorie del complotto promulgate dai no-vax.

Una parentesi verrà dedicata al fenomeno dell’immigrazione, in uno scenario in cui gli sbarchi in Italia continuano ad aumentare e si verificano sempre più spesso episodi di violenza da parte di ragazzi di seconda generazione che non riescono a integrarsi. Infine, un commento sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi che ha lasciato sgomenti molti fan.