"La Croce e la Svastica", questa sera alle 21.20 su Rai3 il documentario sui cristiani nel campo di Dachau

14 Luglio 2022 - 15.12

“La Croce e la Svastica”, un’inchiesta di Rai documentari sulla persecuzione e la deportazione nel campo di Dachau di oltre duemilaottocento cristiani da parte dei nazisti. Il documentario, settantasette anni dopo la caduta del Reich indaga sulle ragioni che sono alla base di una simile tragedia. Girato tra Italia, Francia, Germania, Polonia e Città del Vaticano il lungometraggio, diretto da Giorgio Treves, è il racconto di un viaggio , attraverso le testimonianze di alcuni sopravvissuti e delle ricostruzioni storiche che cerca di comprendere e fare chiarezza anche sui rapporti tra la chiesa cattolica, quella protestante e il nazional socialismo.

Perché Hitler deportò nei campi anche cattolici, protestanti, ortodossi e testimoni di Geova, oltre a sei milioni di ebrei? Giorgio Treves comincia la sua ricerca partendo dagli archivi segreti del Vaticano, rinominati Archivi Apostolici, dove su richiesta di Papa Francesco nel 2020 sono stati tolti i sigilli sul pontificato di Pio XII, con lo scopo di chiarire la posizione della chiesa durante la II guerra mondiale. Il documentario entra, poi, nel vivo dell’ascesa del nazismo, che partendo dal Paragrafo Ariano e il progetto dello sterminio del popolo ebraico, si conclude interrogandosi sull’atteggiamento messo in atto dal Vaticano. Cosa avrebbe potuto fare la Chiesa? Cosa, forse, non fece?

Le ricostruzioni da parte di storici italiani, francesi e tedeschi si alternano a momenti emotivi: le storie personali, i ricordi, gli aneddoti di coloro che vissero in prima persona questa tragedia – come la testimonianza di Simone Liebster e Emma Bauer sul tragico destino degli Ortodossi e dei Testimoni di Geova – sono intervallati da materiale inedito dagli archivi tra cui Bundenarchive, Les Ateliers Des Archives, Critica Past e Istituto Luce. Il percorso termina nel lungo viale alberato di Dachau, con un finale che, presentando le recenti manifestazioni neonaziste, è un monito volto a scongiurare la reiterazione di simili atrocità. Scritto e diretto da Giorgio Treves, in collaborazione con Luca Scivoletto con la partecipazione artistica di Margherita Buy, Massimo De Rossi e Stefano Dionisi, andrà in onda giovedì 14 luglio in prima serata su Rai 3. La “La Croce e la Svastica” è una coproduzione Rai Documentari, Iterfilm e Upside con il contributo del Mic e del fondo bilaterale “Italia-Francia”.