Google paga 118 milioni di dollari per risarcire delle ex dipendenti discriminate

11 Luglio 2022 - 16.50

Google ha accettato di pagare 118 milioni di dollari per risolvere una causa collettiva per discriminazione di genere che coinvolge circa 15mila donne. La causa è emersa per la prima volta nel 2017 da alcune ex dipendenti che accusavano l’azienda di aver pagato in modo insufficiente le dipendenti di sesso femminile

La sanzione di 118 milioni di dollari servirà per chiudere un’azione legale collettiva basata sulla discriminazione del colosso di internet verso le proprie dipendenti donne, su retribuzioni e promozioni. L’accordo riguarda circa 15.500 dipendenti che hanno lavorato in California dal settembre 2013. La denuncia era stata depositata nel 2017 in un tribunale di San Francisco da ex dipendenti che hanno affermato che l’azienda pagava le donne meno degli uomini in posizioni equivalenti e e che venivano assegnate a livelli inferiori rispetto agli uomini anche se con stessa esperienza e uguali qualifiche.

Secondo il testo dell’accordo, reso pubblico dagli avvocati, Google “nega tutte le accuse contenute nella denuncia e sostiene che (il gruppo) ha sempre rispettato pienamente tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili”. Le due parti hanno deciso di negoziare un accordo al fine di “evitare i costi del procedimento, pur garantendo un risarcimento per i ricorrenti”, aggiunge il documento. L’accordo deve ancora essere approvato da un giudice.

Il motore di ricerca aveva già accettato nel 2021 di pagare 3,8 milioni di dollari al Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti per le accuse di discriminazione nei confronti di donne e asiatici. La maggior parte del denaro era destinata a risarcire 2.565 donne impiegate da Google in posizioni di ingegneria, nonché quasi 3.000 candidate donne e asiatiche che non sono state selezionate per tali posizioni. Google ha dichiarato all’epoca che la discriminazione era stata rilevata durante un’analisi interna di routine e che l’azienda aveva accettato di pagare il denaro per correggere la situazione, negando però di aver violato la legge.