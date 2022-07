"Tim Summer Hits", questa sera alle 21.20 su Rai2 lo show musicale con Stefano De Martino e Andrea Delogu

globalist

7 Luglio 2022 - 16.32

Tim Summer Hits va in onda questa sera, alle 21.20 su Rai2. Lo show musicale dell’estate di Rai 2m condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Una nuova ed entusiasmante serata all’insegna della grande musica italiana e internazionale che dal palco della kermesse canora, ancora una volta ospitato nel fascino senza tempo di Piazza del Popolo a Roma, raggiungerà le case di tutti gli italiani promettendo di regalare un momento di divertimento e leggerezza in famiglia.

Ospiti di questa seconda puntata: Aiello, Alex, Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Malika Ayane, Baby K, Boomdabash Annalisa, Coez, Francesco Gabbani, Gaia, Rocco Hunt Elettra Lamborghini Lola Indigo, Lazza, Mika, Fabrizio Moro, Nek, Raf, Francesco Renga, Sangiovanni, Tananai e Valentina Parisse. Rai Radio2, con le incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo, e Radio Italia saranno le radio ufficiali di TIM Summer Hits, per raccontare tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte.

TIM Summer Hits sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21 e il sabato mattina dalle 9. TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità, prodotto da Friends&Partners in collaborazione con Radio Italia.