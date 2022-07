"Don Matteo XII", questa sera alle 21.30 su Rai1: trama e anticipazioni dell'episodio

globalist

7 Luglio 2022 - 16.14

“Don Matteo 12” torna questa sera alle 21.30 su Rai1 con la puntata “Non commettere adulterio”. Questa la trama della puntata: i Carabinieri si trovano ad affrontare un caso che coinvolge da vicino il Procuratore Capo Santonastasi: Lucia, l’attuale compagna del suo ex marito Massimo, è stata aggredita.

Poiché Sara viene trovata priva di sensi nel luogo dell’aggressione, diventa la principale sospettata, ed ad aggravare la sua posizione c’è anche una querela per stalking presentata dalla stessa Lucia nei suoi confronti. Dopo essere finita agli arresti domiciliari, Sara si sfoga con Marco e finisce per raccontargli la sua storia personale con il suo ex marito, confessandogli che a causare la fine del loro matrimonio è stata la sua sterilità. Mentre Marco è deciso a dimostrare l’innocenza di Sara, Anna si mostra gelosa del loro rapporto e gli ricorda l’importanza di non farsi coinvolgere emotivamente nelle indagini. Anche il Maresciallo Cecchini si trova in un momento particolarmente critico: è deluso per un mancato aumento di stipendio, è geloso per la nomina dell’Appuntato Zappavigna a Vice-Brigadiere ma soprattutto è offeso dal comportamento di Anna.

Quest’ultima, infatti, è arrabbiata per la pubblicazione sul web, da parte dello stesso Maresciallo Cecchini, di un imbarazzante video che la vede protagonista. Il Maresciallo Cecchini, di contro, è convinto che Anna c’entri qualcosa col suo mancato aumento di stipendio: secondo il Maresciallo Cecchini, infatti, Anna si starebbe vendicando per il video che lui stesso aveva pubblicato per errore sui social. Deluso ed amareggiato, il Maresciallo Cecchini decide di presentare le dimissioni. Per Sergio è arrivato il momento di conoscere Ines, ma inizialmente la bambina non vuole conoscerlo. Tuttavia, Sergio le regala una t-shirt di Jimi Hendrix che la bambina indossa sebbene sia di taglia molto più grande, poiché è l’unico simbolo dell’affetto paterno. Nel frattempo, il video di Anna viene visto e condiviso da migliaia di utenti in poche ore. Visto l’inaspettato successo, il Maresciallo Cecchini decide di intraprendere la carriera di influencer con l’aiuto di tre tutor d’eccezione: i The Jackal.

Dopo qualche fallimentare tentativo iniziale, sembra che Sergio ed Ines possano davvero diventare una famiglia grazie soprattutto all’aiuto di Anna, che continua a trascorrere molto tempo insieme a loro. Intanto, Massimo confessa a Don Matteo di essere stato lui ad aggredire Lucia: l’uomo infatti aveva costretto Lucia a concedersi al suo direttore di orchestra, da sempre innamorato di lei, in cambio di soldi per far fronte ad alcuni debiti. Accecato dalla gelosia per quell’unica notte d’amore, l’aveva colpita, ma inaspettatamente era arrivata Sara, contattata dalla stessa Lucia per chiederle aiuto, poiché spaventata dal cambiamento di Massimo. Nel frattempo, Jordi, dopo avere saputo della rottura tra Sofia e Rik, propone alla ragazza di ballare insieme a lui. Sofia accetta ed i due sono sempre più vicini, sebbene lei non sia ancora pronta a rivelargli la verità sull’incidente. Anche Anna e Sergio sono sempre più vicini, e così una sera, dopo averle mostrato un disegno fatto da Ines che rappresenta il padre e la figlia insieme, per ringraziarla Sergio dà ad Anna una buonanotte molto speciale: un bacio sulle labbra.