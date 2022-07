"Zona Bianca", questa sera alle 21.25 su Rete4: il caro prezzi e il problema omofobia

globalist

4 Luglio 2022 - 12.25

Preroll

“Zona Bianca” torna questa sera alle 21.25 su Rete4. Il programma in prima serata condotto da Giuseppe Brindisi, parlerà dei rincari che hanno colpito le famiglie italiane e che, in molti casi, hanno ipotecato le vacanze estive.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A stagione turistica appena entrata nel vivo, inoltre, non si è riusciti a risolvere il problema della carenza dei lavoratori stagionali. Colpa del reddito di cittadinanza che alcune forze politiche vorrebbero abolire o comunque cambiare?

Middle placement Mobile

Tra i temi temi della serata anche i contagi Covid in crescita, che pure potrebbero condizionare le nostre vacanze, e l’omofobia che in Italia persiste nonostante i numerosi Gay Pride che sfilano in questi giorni nelle nostre città.