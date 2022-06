"Mai dire Gol" torna in onda: la Gialappa's Band, i migliori comici della storia del programma, e tutte le anticipazioni

globalist

30 Giugno 2022 - 15.28

Mai dire Gol tornerà dalla prossima stagione, uno tra i programmi più amati dal pubblico televisivo sarà di nuovo in onda dopo anni di assenza. Inizialmente saranno poche puntate, 3 o 4, con i migliori comici passati sotto il gioco della Gialappa’s Band. Ad annunciarlo, Piersilvio Berlusconi.

“Il lavoro è in atto, siamo convintissimi di volerlo fare, in prima serata su Canale 5, abbiamo parlato con la Gialappa’s, ci piacerebbe tantissimo che ci fosse il Mago Forest e poi vorremmo tutti i comici di allora perché è una celebrazione, e devo dire che le risposte finora sono tutte positive. Dovrebbe essere la prossima primavera. Tre o quattro puntate per l’evento di celebrazione, vediamo quello che succede”