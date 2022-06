"Chi vuole sposare mia mamma?", questa sera alle 21.30 su Tv8 lo show con Caterina Balivo

globalist

29 Giugno 2022 - 11.08

“Chi vuole sposare mia mamma”, va in onda questa sera alle 21.30 su Tv8. Madri single, di età compresa tra i 40 e i 60 anni, accompagnate da un figlio o da una figlia adulti, in una villa immersa nella natura e dotata di ogni comfort, si concederanno una seconda opportunità per quanto riguarda l’amore e conosceranno una schiera di pretendenti.

“Chi vuole sposare mia mamma?” è un programma condotto da Caterina Balivo, prodotto da Blu Yazmine, scritto da Cristiano Rinaldi, Tiziana Martinengo, Cristina Limon, Veronica Pennacchio e Federico Albanese con Ferdinando Sorbo, con la regia a cura di Adriano Galli.