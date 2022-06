"Chi l'ha visto?", questa sera alle 21.20 su Rai3: la scomparsa di Marianna Cendron

globalist

29 Giugno 2022 - 10.50

Chi l’ha visto, torna questa sera, alle 21.20 su Rai3. Nella puntata odierna, il programma condotto da Federica Sciarelli si occuperà della scomparsa di Marianna Cendron, la ragazza di Paese, in provincia di Treviso, che viveva a casa di un uomo molto più grande di lei: i familiari vorrebbero che le indagini fossero riaperte.

Marianna, che aveva appena compiuto 18 anni, è sparita con la sua bicicletta dopo essere uscita dal lavoro. Ospiti in studio i genitori della ragazza. Si tornerà anche sul caso Domenico Manzo. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.