"Quarta Repubblica", questa sera alle 21.30 su Rete4: anticipazioni e ospiti della puntata

27 Giugno 2022 - 12.05

“Quarta Repubblica” torna questa sera, alle 21.30 su Rete4. Nel giorno in cui a Roma è atteso il fondatore Beppe Grillo, le conseguenze sulla politica italiana della scissione del Movimento 5 Stelle, questi i temi trattati nella puntata odierna del talkshow condotto da Nicola Porro.

L’ultima puntata della stagione si occuperà anche dell’allarme energia, dopo i tagli alle forniture di gas ordinati da Putin, dell’aumento dei contagi da Covid e di funzionamento ed errori delle intercettazioni disposte durante le inchieste giudiziarie.

Corrispondenze in diretta dall’Ucraina per fare il punto sui combattimenti a oltre quattro mesi dall’invasione militare da parte della Russia. Sui diversi argomenti, parteciperanno al dibattito in studio uno dei vicepresidenti del M5S Michele Gubitosa, l’economista Carlo Cottarelli, il magistrato Alfonso Sabella, il direttore di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti, i giornalisti Alessandro Sallusti, Mario Giordano, Piero Sansonetti, Tommaso Labate e Daniele Capezzone, Hoara Borselli e suor Anna Monia Alfieri. Come sempre, gli interventi di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.