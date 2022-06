"Propaganda Live - Best of", questa sera alle 21.15 su La7: anticipazioni e ospiti

globalist

24 Giugno 2022 - 11.36

Propaganda Live – Best of”, va in onda questa sera alle 21.25 su La7. Il programma condotto da Diego “Zoro” Bianchi, con gli ospiti fissi Marco Damilano, Makkox e Francesca Schianchi, ha concluso la sua quinta stagione, confermando il successo delle precedenti.

In questa puntata riassuntiva, verrà proposto il meglio di tutta l’annata, con un focus particolare sulla situazione in Ucraina, con i migliori reportage proposti in questi ultimi mesi. Attenzione particolare anche alla politica e ai reportage fuori dal Palazzo di Zoro. Il solito apporto musicale di alto livello chiuderà l’ultima puntata dell’anno.