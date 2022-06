"Quarto Grado", questa sera alle 21.25 su Rete4: l'omicidio della piccola Elena

globalist

17 Giugno 2022 - 14.18

Preroll

Quarto Grado, torna questa sera alle 21.25, su Rete4, nuovo appuntamento condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre la puntata con il dramma della piccola Elena Del Pozzo, la bambina di 5 anni uccisa dalla mamma, Martina Patti, nelle campagne di Mascalucia, in provincia di Catania. La madre ha confessato tutto agli inquirenti della Procura di Catnia che hanno predisposto per la donna il fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Martina Patti avrebbe prima inscenato o il rapimento della figlia per mano di tre uomini armati e incappucciati. Poi, il giorno seguente, ha segnalato lei stessa il luogo nel quale si trovava sepolta la bambina. Ma perché ha inventato la prima versione? Documenti e testimonianze inedite proveranno a spiegarlo.

Middle placement Mobile

Al centro della serata anche il caso di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato esanime in un pozzo vicino a casa, la sera dell’11 maggio, a Toano (Reggio Emilia). Gli inquirenti stanno cercando di capire quando è morto l’uomo e chi l’ha coperto con una pietra di 120 chili. Chi sta indagando sta mettendo a confronto la verità di Marta, la moglie, e quelle di Silvia e Riccardo, figlia e genero di Pedrazzini.