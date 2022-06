"Propaganda Live", alle 21.15 su La7 l'ultima puntata: ospiti di Diego Bianchi, N.A.I.P. e Gianni Celeste

globalist

17 Giugno 2022 - 14.22

Propaganda Live torna questa sera, alle 21.15 su La7. Si parlerà del complicato momento legato alla guerra in Ucraina, oltre che della politica interna e delle elezioni amministrative, con il racconto di Francesca Mannocchi.

Sul palcoscenico di Propaganda Live per la musica le performance di N.A.I.P. e del celebre cantante neomelodico Gianni Celeste. In studio gli ospiti fissi Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Grande spazio come sempre anche alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana. Spazio anche alla comicità con Valerio Aprea e Lillo.