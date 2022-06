"Don Matteo 12", questa sera alle 21.35 su Rai1 la terza puntata: cast e trama

globalist

16 Giugno 2022 - 12.27

“Don Matteo 12” torna questa sera, alle 21.35 su Rai1. In una stazione di servizio viene aggredito Giulio Tommasi, di ritorno a Spoleto, insieme a Lia e al piccolo Antonio, in occasione della Pasqua. Giulio si risveglia in ospedale ma, a causa del colpo subito, è convinto di essere fidanzato con Bianca Venezia, e di essere ancora il Capitano della caserma di Spoleto. Trattandosi di un disturbo transitorio, il Maresciallo Cecchini e Lia decidono di assecondarlo, ma le grandi manovre finiscono con il coinvolgere anche Anna: Giulio infatti, per due giorni torna in possesso del suo vecchio appartamento, ora abitato da Anna, e del suo ufficio. E così i due si trovano costretti, loro malgrado, a collaborare sul caso di Lara, una ragazza incinta trovata priva di sensi durante una serata di presentazione di un albergo della catena PQ. Visti i rapporti tesi tra madre e figlia, del tentato omicidio viene indagata Agata, madre di Lara e direttrice generale dell’albergo gestito da Bernardo De Seta.

Agata è una donna malata di Alzheimer che investe tutte le sue energie e il suo tempo nel proprio lavoro, una scelta che a poco a poco l’ha allontanata dalla figlia. Nel frattempo Anna è sempre più interessata a Sergio. Quando scopre che è coinvolto nei furti di alcuni motorini della zona tenta di parlargli, ma lui non vuole la sua amicizia e la respinge con freddezza. Nel frattempo si scopre che c’è una connessione tra l’aggressione di Giulio e la PQ Hotel: Giulio e il PM Venezia, infatti, stavano lavorando ad una indagine di riciclaggio che vede direttamente coinvolta la prestigiosa catena di alberghi. Quello che sembrava un tentativo di rapina finito male, dunque, in realtà era un tentato omicidio ai danni del Capitano Tommasi, il quale era ormai arrivato molto vicino a scoprire il coinvolgimento di De Seta. Contemporaneamente, Lara, risvegliatasi dal coma, dà alla luce una bambina. La giovane racconta che dopo aver scoperto gli affari sporchi di De Seta aveva deciso di denunciarlo, ma prima che potesse farlo l’uomo l’aveva aggredita.

La ragazza è pronta a testimoniare contro di lui, ma Anna la informa che è stato ucciso, notizia che sembra turbare molto Lara. Mentre Ines chiede a Marco di essere il suo tutore legale, Anna cerca di convincere Sergio ad uscire dall’illegalità: per riuscirci decide di raccontare a Sergio di suo padre. Sofia chiede a Jordi di tornare a ballare, ma il ragazzo si vergogna di quello che è diventato dopo l’incidente. Nel frattempo, Lara riesce a confessare a sua madre la terribile verità: durante una vacanza in Sicilia De Seta aveva abusato di lei, ma aveva taciuto la verità per paura che Agata perdesse il lavoro. Ad uccidere l’uomo invece era stata la moglie Valeria dopo avere scoperto quello che il marito aveva fatto a Lara anni prima. Giulio vuole chiedere a Bianca di sposarlo ed il Maresciallo Cecchini si vede costretto a rivelare la verità al genero, ma lui non ricorda più nulla degli anni trascorsi con Lia. Il Maresciallo Cecchini apprende da Lia che il matrimonio tra lei e Giulio era già in crisi da tempo. Il giorno di Pasqua, dopo aver parlato con Don Matteo, Giulio capisce di amare Lia e le chiede di risposarlo, mentre Sergio, dopo avere ascoltato le parole di Anna, le fa la sorpresa di presentarsi durante i festeggiamenti.