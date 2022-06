"Controcorrente - Prima Serata", questa sera alle 21.25 su Rete4: l'analisi del voto e il racconto del Gay Pride

globalist

15 Giugno 2022 - 14.14

“Controcorrente – Prima Serata”, torna questa sera alle 21.25 su Rete4. La trasmissione condotta da Veronica Gentili, all’indomani delle amministrative, tratterà delle divisioni politiche sulla guerra in Ucraina abbiano influenzato il voto degli italiani. Nel corso della puntata ci sarà anche un approfondimento sugli effetti economici del conflitto nel nostro Paese, con gli esperti che in studio spiegheranno nel dettaglio quali siano gli aumenti a cui dobbiamo fare fronte nel nostro quotidiano, dal pieno di benzina alla spesa.

Partendo dal racconto del Gay Pride appena andato in scena a Roma, Veronica Gentili si interrogherà poi sull’utilità di queste manifestazioni insieme con i suoi ospiti e con una ragazza picchiata per il suo orientamento sessuale che racconterà la sua esperienza. Infine, ci sarà un focus sul body shaming, partendo dalle polemiche sulla foto in bikini della conduttrice e attrice Vanessa Incontrada pubblicata sui giornali pochi giorni fa e circolata sui social.