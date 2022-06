"Porta a Porta - Speciale Elezioni e Referendum", questa sera alle 21.25 su Rai1

globalist

13 Giugno 2022 - 14.27

“Porta a Porta Speciale Elezioni e Referendum” va in onda questa sera, alle 21.25 su Rai 1. In diretta dallo Studio 5 di Via Teulada, Speciale di Porta a Porta in collaborazione con il TG1 per commentare e analizzare il risultato della p – rima tornata delle Elezioni Amministrative e del voto referendario e i riflessi sulla politica nazionale.

Ospiti i leader politici, i direttori delle testate più rilevanti e collegamenti dai Comuni più importanti con i nuovi sindaci o con i candidati al ballottaggio. Un programma di Bruno Vespa Con la collaborazione di Antonella Martinelli, Maurizio Ricci, Giuseppe Tortora, Vito Sidoti, Gennaro Caravano E di Concita Borrelli, Vladimiro Polchi, Marco Zavattini E con la collaborazione della Redazione del TG1 Produttore esecutivo Rossella Lucchi Regia di Sabrina Busiello