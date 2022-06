Ucraina, sono 37 i giornalisti uccisi durante la guerra: la denuncia dell'Osservatorio

globalist

9 Giugno 2022 - 12.42

“Secondo alcune valutazioni, sarebbero almeno 37 i giornalisti uccisi in Ucraina dall’inizio della guerra”. Lo ha ricordato Alberto Spampinato, presidente di “Ossigeno per l’informazione”, aprendo i lavori del convegno. “Guerra, pace, informazione. I pericoli per i giornalisti. Il caso dell’Ucraina” in svolgimento a Roma nell’Auditorium della Casa del Jazz.

“Secondo i dati dell’Osservatorio Unesco – ha ricordato Spampinato – i giornalisti uccisi dal 1993 ad oggi sono stati oltre 1.400, soprattutto ma non solo in aree di guerra: sempre secondo l’Osservatorio, i giornalisti uccisi quest’anno – e di cui sono indicati nome e cognome – sono 55, otto dei quali in Ucraina”