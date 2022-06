"PiazzaPulita", questa sera alle 21.15 su La7: le immagini esclusive del fotoreporter Gabriele Micalizzi dall'Ucraina

globalist

9 Giugno 2022 - 11.03

PiazzaPulita torna questa sera alle 21.15 su La7, il programma d’approfondimento a cura di Corrado Formigli andrà in onda con una puntata speciale dedicata alla guerra in Ucraina.

Un viaggio filmato per comprendere gli orrori di quanto accade in Ucraina. Perché la guerra capovolge il senso delle cose. E se non si è vista Mariupol, non si conosce questa guerra. Con Gabriele Micalizzi, le telecamere di Piazzapulita sono state le uniche in Italia a documentare ogni settimana l’agonia della città martire del Donbass.

In questa puntata speciale, si ricostruisce l’assedio di Mariupol fino alla sua caduta nelle mani dei russi. Nel corso della puntata Corrado Formigli ospiterà il fotoreporter Gabriele Micalizzi e il giornalista de Il Manifesto Alberto Negri.