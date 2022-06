"Speciale Referendum", questa sera alle 21 su Rai2: i quesiti e le modalità di voto verso il 12 giugno

globalist

8 Giugno 2022 - 14.22

Preroll

Lo Speciale Referendum andrà in onda questa sera, alle 21 su Rai2. Curato dal Tg2 nello spazio Tg2 Post, sarà uno degli appuntamenti principali dei prossimi giorni in vista del voto e rientra in un’attività informativa che ha previsto, oltre alle notizie date da telegiornali e giornali radio, 45 confronti per un totale di circa 29 ore trasmessi da lunedì 16 maggio a venerdì 10 giugno.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nelle reti Rai i contenitori per i messaggi autogestiti sono stati 20, per un totale di 6 ore e 30 minuti circa.

Nell’ultima settimana di campagna elettorale sono previsti cinque confronti su Rai 1 alle ore 14:00, in coda all’edizione delle 13:30 del Tg1, e altri cinque rispettivamente su Rai 2 e su Rai 3 in day-time e in seconda serata. Sono appuntamenti che vanno ad aggiungersi a quanto viene già curato da settimane da Rai Parlamento.

Middle placement Mobile

La programmazione è avvenuta nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione Parlamentare di Vigilanza e sempre secondo queste la Rai ha prodotto tre diversi spot relativi alla Giornata elettorale del 12 giugno. Questi sono stati trasmessi, a partire da venerdì 10 maggio, per un totale di circa mille passaggi su tutti i Canali Rai.