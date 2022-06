"Chi l'ha visto?", questa sera alle 21.20 su Rai3: il caso di Angela Celentano, la testimonianza dei genitori

globalist

8 Giugno 2022 - 14.12

Preroll

“Chi l’ha visto?” va in onda questa sera in prima serata su Rai 3. Ospiti di Federica Sciarelli saranno Catello e Maria, i genitori di Angela Celentano, scomparsa dal Monte Faito (Napoli) all’età di 3 anni. “La nostra speranza è che sia Angela stessa a cercare noi”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

E poi gli aggiornamenti sul caso di Domenico Manzo, l’uomo scomparso durante la festa di compleanno della figlia. Oltre alla figlia Romina e alla sua amica Loredana, ora è indagato anche l’ex fidanzato di quest’ultima: potrebbero aver fatto sparire Domenico? “Chi L’ha visto?” si occuperà anche della scomparsa di Basma, la diciottenne che, come Saman Abbas, non si sarebbe arresa ad un matrimonio combinato: lei è riuscita a fuggire? Come sempre, poi, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Middle placement Mobile

Per contatti: facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3 sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262 o posta elettronica [email protected]

WhatsApp 345 313 1987