"Piazzapulita", questa sera alle 21.15 su La7: anticipazioni e ospiti di Corrado Formigli

2 Giugno 2022 - 11.06

Piazzapulita torna questa sera alle 21.15 su La7, con il conduttore Corrado Formigli che affronterà i temi caldi dell’agenda politica estera e di politica interna, con affondi e approfondimenti sull’attualità e, soprattutto, sul conflitto tra Russia e Ucraina.

Reportage dall’Ucraina e testimonianze dal fronte, mentre in Italia si accende la polemica per il possibile viaggio in Russia di Matteo Salvini. Tanti gli ospiti della serata, ancora in corso di aggiornamento: tra loro il giornalista ed ex direttore de La Repubblica Mario Calabresi e l’ex ministra Nunzia de Girolamo.