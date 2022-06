"Caro Presidente", questa sera alle 21.20 su Rai3 la storia della Repubblica narrata da Walter Veltroni

globalist

2 Giugno 2022 - 10.43

“Caro Presidente”, in onda questa sera su Rai3 alle 21.20. A partire dalle lettere scritte ai Presidenti della Repubblica Italiana, un viaggio nel tempo in cui “piccola” e “grande” Storia si intrecciano, con la voce narrante di Walter Veltroni.

“Caro Presidente” è un docufilm che prende spunto dalle lettere, conservate presso l’Archivio storico del Quirinale, scritte da donne e uomini comuni ai Presidenti della Repubblica Italiana. Con l’ausilio di foto e video privati, intrecciati ai materiali delle Teche Rai, il docufilm racconta le paure, i sogni, le speranze e le gioie degli italiani, in un arco temporale compreso tra il 2021, con l’Italia messa in ginocchio dalla pandemia, e il 1971, anno di inizio del mandato di Giovanni Leone.

Cinquant’anni di storia toccando alcuni dei cambiamenti economici, sociali e politici del nostro Paese visti attraverso le testimonianze epistolari dei cittadini. Da un’idea di Michela Ponzani, un lavoro di ricerca che parte dalle lettere degli archivi del Quirinale, toccando i grandi eventi che hanno segnato la memoria storica italiana, come il rapimento di Aldo Moro, il terremoto dell’Irpinia, ma anche momenti meno drammatici come la vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali di Spagna del 1982.

Un viaggio non cronologico nel tempo, un racconto in cui “piccola” e “grande” Storia si intrecciano, lasciando spazio a emozioni, ricordi, memorie familiari e private. Prodotto da Alessandro Lostia per Indigo Stories con Rai 3, con la regia di Michele Truglio, scritto da Fabrizio Marini e Michela Ponzani. A condurre il viaggio in questa memoria collettiva, la voce narrante di Walter Veltroni.