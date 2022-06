"Smetto quando voglio", questa sera alle 21.10 su Rai Movie il film con Edoardo Leo e Pietro Sermonti

globalist

1 Giugno 2022 - 14.26

Smetto quando voglio va in onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie, canale 24 del digitale terrestre. Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Sergio Solli e Neri Marcorè sono i protagonisti della commedia “Smetto quando voglio” diretta dal regista, qui al suo esordio, Sydney Sibilia.

La trama: quando Pietro, giovane ricercatore in neurobiologia, viene a sapere che l’università ha tagliato i fondi per la sua ricerca, capisce che è giunto il momento di trovare un modo alternativo per guadagnarsi da vivere: utilizzare le sue conoscenze per mettere a punto una nuova droga che domini il mercato. Decide dunque di formare una banda di ex colleghi, tutte menti geniali ai margini della società, sfruttando le loro capacità per ottenere un facile guadagno e quel riscatto di chi ha studiato una vita senza vedere mai riconosciuti i propri meriti.