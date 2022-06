"Ligabue Campovolo - Il Film", questa sera su Rete4 il documentario sul concerto evento

globalist

1 Giugno 2022 - 14.38

Preroll

Ligabue Campovolo – Il Film, va in onda questa sera alle 00.55 su Rete4. Nel trentesimo anniversario dell’inizio della sua carriera, Luciano Ligabue è pronto a replicare l’evento live a Campovolo. Nell’attesa, Mediaset ha deciso di mandare in onda il film documentario su Campovolo, il concerto con oltre 120mila spettatori.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Tre giorni memorabili, e un concerto già storico che ora diventa una spettacolare esperienza live in 3D al cinema. Primo film concerto realizzato in Italia in 3D, “Ligabue Campovolo” ci proietta all’interno della trascinante esperienza dell’evento, portandoci sul palco di fianco a Luciano e contemporaneamente in mezzo al suo pubblico, per dare così a tutti la possibilità di essere spettatori reali di quell’epico 16 luglio.