Mezz'ora in più: anticipazioni e ospiti della puntata in onda alle 14.30 su Rai 3

29 Maggio 2022 - 10.47

Una puntata di grande interesse. La guerra in Ucraina e lo stallo delle trattative diplomatiche; la strage di bambini a Uvalde in Texas; la figura di Enrico Berlinguer a cento anni dalla nascita. Questi i temi al centro della puntata di «Mezz’ora in più» e «Mezz’ora in più/Il mondo che verrà», in onda oggi dalle 14.30 su Rai 3.

Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, il vincitore del World Press Photo 2021 Gabriele Galimberti, la corrispondente Rai dagli Stati Uniti Lucia Goracci, Fausto Bertinotti, il giornalista Fabrizio Rondolino, il vicedirettore dell’Huffpost Alessandro De Angelis, l’inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi, la giornalista della Novaja Gazeta Oksana Chelysheva, il vice presidente esecutivo dell’Ispi Paolo Magri.