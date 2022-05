Web agency, le più grandi alleate nel marketing moderno

globalist

27 Maggio 2022 - 10.21

Chiunque si sia mai trovato a contatto col mondo del mercato moderno, si sarà reso conto della complessa ramificazione in cui esso si sviluppa. Le offerte che possiamo trovare sono innumerevoli e delle più diversificate, in conseguenza di una richiesta altrettanto mastodontica e, al contempo, dettagliata.

Ebbene, in questo vastissimo panorama di disponibilità, conversioni e necessità appagate, può talvolta succedere che l’offerta perfetta per una determinata domanda non venga notata e si disperda nel mare in tumulto di offerte mediocri e meno adatte, che hanno però magari il pregio di risultare più visibili: situazioni del genere, chiaramente, danneggiano il mercato generando clienti insoddisfatti e merce invenduta.

E’ in questi casi che scende in campo Pronesis: composta da professionisti formati ad hoc, altamente competenti nel campo del Marketing digitale, queste web agency si occupa di curare, nei vari passaggi che presenta, la presenza sul web di un determinato prodotto o del brand che ne ha cercato la collaborazione, permettendo così una visibilità ottimale nell’altrimenti confusionario mondo digitale e garantendo un incremento della conversione per l’imprenditore.

Ma quali sono, effettivamente, le componenti e le possibilità di una web agency?

Principali servizi offerti dalle web agencies

Tra i servizi più basilari troviamo la realizzazione di siti web: Pronesis è in grado di realizzare qualsiasi tipo di progetto web, dal più semplice, come potrebbe essere un sito one-page fino a siti più complessi e ricchi di funzionalità o soluzioni di e-commerce per iniziare a vendere online.

Ogni progetto viene studiato partendo dalle reali esigenze del cliente ed arricchito di tutte le funzionalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Dallo studio preliminare alla realizzazione di una grafica personalizzata, un team di esperti si occuperà tutto il necessario per costruire una presenza online professionale, forte e ben organizzata. Ogni esigenza verrà tradotta in uno specifico sviluppo web fornendo supporto specifico anche nell’aggiornamento delle pagine web e nel mantenimento del sito una volta realizzato.

Un altro aspetto curato dalla nostra web agency è quello della creazione di campagne marketing e Google Adwords per la vendita online. Google Adwords è infatti il servizio che regola la pubblicità sul famoso motore di ricerca e su tutti i siti partner: è sempre utile, con l’aiuto di professionisti esperti, studiare una strategia vincente per sfruttare al meglio questi strumenti.

Anche il posizionamento delle pagine e dei prodotti di un’azienda nei motori di ricerca è un aspetto che riveste importanza sempre maggiore. Per ottenere risultati in questo specifico campo occorre rivolgersi ai SEO writer, professionisti che sanno scrivere per il web e creare testi adatti agli algoritmi dei motori di ricerca.

Ultimo ma non ultimo, aspetto in realtà di fondamentale importanza, è quello del Social Media Marketing, in cui rientra la gestione della presenza sui social media.

La cura dell’immagine aziendale sui social network abbraccia molti aspetti: dalla scelta delle piattaforme e dell’immagine, ai toni che si vogliono utilizzare per arrivare alla creazione di una community che interagisca e condivida i contenuti creati. Anche lo sviluppo e la gestione quotidiana vanno curati.

Di tutto questo, e di molto altro, qualora decidessimo di affidarci alla nostra web agency, si curerà un affiatato team di esperti facenti capo ad un Project Manager, il quale farà da referente unico per il cliente agevolando la comunicazione.