"Isola dei famosi", anticipazioni della puntata di questa sera, alle 21.25 su Canale 5

27 Maggio 2022 - 12.01

L’Isola dei famosi torna questa sera, alle 21.25 su Canale 5. Il reality di punta di Mediaset, condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino, con il contributo di Vladimir Luxuria e di Alvin dall’Honduras, è arrivato alla sua diciottesima edizione.

Nuovi concorrenti in arrivo in Honduras? Sembra che due ex naufraghe possano rimettere piede a Cayo Cochinos, si tratta di Soleil Sorge e Vera Gemma. L’ex concorrente del GF Vip 6, che poi ha fatto da giudice per La Pupa e il Secchione Show avrebbe accettato la richiesta di Mediaset per la seconda volta. Soleil ha infatti preso parte all’edizione del reality nel 2019, quando ancora alla conduzione c’era Alessia Marcuzzi. Vera Gemma è invece stata una naufraga della scorsa edizione

