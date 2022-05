"Controcorrente", stasera alle 21.25 su Rete 4: Kyrill Martynov ospite di Veronica Gentili

globalist

25 Maggio 2022 - 15.00

Preroll

“Controcorrente – Prima Serata”, va in onda questa sera alle 21.25 su Rete 4. La trasmissione di approfondimento condotta da Veronica Gentili, tratterà i temi più caldi dell’attualità a partire ovviamente dalla delicata situazione della guerra in Ucraina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nelle ore in cui da una parte si inizia a parlare di negoziati e dall’altra continua l’avanzata russa, Veronica Gentili intervisterà Kyrill Martynov, il vicedirettore del periodico russo Novaja Gazeta accusato di tradimento e ora in auto-esilio. Nel corso della puntata si parlerà anche dei casi di vaiolo che si sono verificati in Italia, con l’obiettivo di fare chiarezza assieme agli esperti sulla pericolosità del virus.