"Noah", questa sera alle 21.20 su Rai 4 lo straordinario film con Russell Crowe

24 Maggio 2022 - 14.43

“Noah”, l’onirico film di Darren Aronofsky va in onda martedì 24 maggio, alle 21.20 su Rai4. La prima serata è dedicata a uno dei più recenti e spettacolari esponenti del cinema biblico contemporaneo, “Noah”. Diretto da Darren Aronofsky, regista cult di Requiem for a Dream, The Wrestler e Il cigno nero, Noah racconta la celebre storia dell’Arca di Noè narrata nell’Antico Testamento; l’incredibile impresa del patriarca Noè che fu incaricato dal Creatore di costruire una gigantesca imbarcazione utile a contenere gli esseri umani più giusti e una coppia di ogni specie animale, meritevoli di salvezza dall’imminente diluvio universale che lo stesso Dio avrebbe abbattuto sulla Terra per punire gli uomini.

Con un taglio da blockbuster che va ad enfatizzare la componente più catastrofica e spettacolare, Noah si avvale dell’interpretazione di Russell Crowe e Jennifer Connelly nei ruoli di Noè e sua moglie Naameh, Anthony Hopkins è invece Matusalemme e Ray Winstone Tubal-cain. Nei ruoli dei figli di Noè troviamo Logan Lerman, Emma Watson e Douglas Booth.