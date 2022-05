"Oggi è un altro giorno", lunedì 23 maggio alle 14 su Rai 1 puntata speciale dedicata alla mafia

globalist

23 Maggio 2022 - 10.17

Serena Bortone torna con “Oggi è un altro giorno”, lunedì 23 maggio alle 14 su Rai 1. Si parlerà di lotta alla mafia, dando seguito all’intervista a Maria Falcone proposta nei giorni scorsi nel segno di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino uccisi insieme a Francesca Morvillo e gli otto agenti della Polizia di Stato che scortavano i due giudici nelle stragi di Capaci e Via D’Amelio.

Tra gli altri ci sarà anche Isabella Ragonese, protagonista della fiction ‘Solo per passione’ su Letizia Battaglia le cui foto in bianco e nero hanno raccontato il lungo calvario di Palermo assediata dalla mafia, la terribile mattanza durante la quale Cosa Nostra ha ucciso poliziotti, magistrati, cittadini inermi, nel corso del trentennio più efferato della storia repubblicana.

In studio anche Claudio Martelli che nel 1992 era Ministro della Giustizia e chiamò Giovanni Falcone a Roma per iniziare una stretta collaborazione. Con Serena Bortone si ripercorreranno alcuni dei momenti salienti di quegli anni e non mancheranno, poi, i collegamenti in diretta da Palermo di Domenico Marocchi che interagirà con diversi ospiti presenti in occasione delle celebrazioni sui 30 anni dalla scomparsa di Falcone e Borsellino.