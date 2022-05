"Made in Sud", questa sera alle 21.20 su Rai2 lo show comico con Lorella Boccia e Clementino

globalist

23 Maggio 2022

Nuova puntata di “Made in Sud”, stasera alle 21.20 su Rai2. Lo show comico di Rai2 con Lorella Boccia e Clementino, e la partecipazione straordinaria di Maurizio Casagrande, sarà in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli. Ospite della puntata sarà Luché (alias Luca Imprudente), rapper napoletano classe 1981, tra i più seguiti e amati della scena musicale nazionale che nel 2022 ha pubblicato l’album “Dove volano le Aquile”. Interverrà poi sul palcoscenico di “Made in Sud” anche il cast della seguitissima serie di Rai2 “Mare Fuori” ambientata nel carcere minorile di Nisida e di cui è in lavorazione la terza stagione.

A far divertire il pubblico ci penseranno come sempre i tantissimi comici del programma come: Paolo Caiazzo, Simone Schettino, Nello Iorio, Ciro Giustiniani, Mariano Bruno, i Gemelli di Guidonia, gli Arteteca , i Gemelli di Guidonia, gli “After 19”, Pasquale Palma con Gennaro Scarpato, Ciro Ceruti con Serena Caputo e Antonio D’Ausilio, Mino Abbacuccio, le Sex and Sud , Tommy Terrafino, Alessandro Bolide, i Radio Rocket, Matranga e Minafò con “Gianni l’attore”, il professore Enzo Fischetti dalla sua edicola e tantissimi altri.

Ad esibirsi live per un momento musicale sarà poi il duo inedito formato da Livio Cori e Mavi. La sigla e le musiche del programma sono firmate dal dj e compositore Frank Carpentieri.