L'Isola dei Famosi cambia ancora: novità di programmazione per il reality, in onda questa sera alle 21.25 su Canale 5

23 Maggio 2022 - 10.43

L’Isola dei Famosi cambia ancora. Dopo che la produzione aveva deciso di eliminare il doppio appuntamento settimanale, il palinsesto del reality di punta di Mediaset subisce un ulteriore svolta. Sembra, infatti, che la rete stia tornando sui propri passi, una scelta che disorienta il pubblico e che di certo non aiuta a fidelizzare un ascolto comunque sempre costante.

Al momento la certezza è che l‘Isola dei Famosi andrà in onda non solo lunedì 23, ma anche venerdì 27 maggio. Una data che potrebbe non essere casuale, visto che Rai1 nella stessa serata ha messo in programmazione lo speciale di Domenica In dal titolo Domenica In Show.

Questa sera appuntamento con una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, con le avventure dei naufraghi in Honduras in diretta dalle 21.25 su Canale 5.