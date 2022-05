"Verissimo", anticipazioni e ospiti della puntata in onda sabato 21 maggio alle 16.3

globalist

21 Maggio 2022 - 13.51

Verissimo torna su Canale 5 a partire dalle 16.30, condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi, sabato 21 maggio 2022, direttamente da Amici, talent show di successo che si è concluso da poco, i 6 finalisti: Albe, Luigi, Alex, Sissi, Serena e Michele.

I ragazzi si racconteranno a cuore aperto: parleranno del loro percorso, delle sfide dure che hanno dovuto superare, delle grandi opportunità che quella scuola, la più famosa d’Italia, ha regalato a tutti loro. Spazio, ovviamente, anche al vincitore di questa bellissima edizione di Amici. Luigi Strangis, musicista e cantautore, da sempre allievo di Rudy Zerbi, arriverà in studio: si racconterà, poi sicuramente si esibirà. Per la gioia di tutti i suoi fan, quelli che l’hanno votato. E l’hanno fatto vincere per il suo talento, la sua curiosità.