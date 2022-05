"L'Eredità - Una sera insieme", lo speciale di beneficienza questa sera alle 21 su Rai 1

globalist

L’Eredità, andrà in onda con una puntata speciale questa sera in prima serata su Rai 1. Il game show condotto da Flavio Insinna e prodotto in collaborazione con Banijay Italia, torna con una puntata all’insegna della beneficenza, “L’Eredità — Una sera insieme”. Sono sette i concorrenti speciali, appartenenti del mondo della televisione e della musica, Arisa, Nino Frassica, Vanessa Gravina, Nathalìe Guetta, Francesco Paolantoni, Pierpaolo Spollon e Iva Zanicchi che giocheranno e si sfideranno per conquistare il montepremi finale. L’eventuale vincita sarà interamente devoluta in beneficenza.

Ospiti della serata e protagonisti dell’imperdibile scossa Loretta Goggi e Christian De Sica. Uno show di prima serata pieno di sorprese e colpi di scena che vanno ad unirsi agli ingredienti che quotidianamente contribuiscono a rendere il programma un appuntamento fisso per tanti italiani. Una puntata speciale ricca di giochi avvincenti, fra cui, naturalmente, l’irrinunciabile Ghigliottina. Un’occasione per proporre al pubblico di Rai Uno una serata fatta di sorrisi e di emozioni, ma anche una testimonianza di sostegno.